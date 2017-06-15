На Сахалине ребенок получил ожоги во время операции в больнице

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн – РИА Новости. Трехлетний ребенок получил ожоги во время операции в Сахалинской областной больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел во время коагуляции сосудов. По предварительной информации, во время операции искра попала на ткань, которой был обернут валик, фиксирующий ребенка.

В минздраве отметили, что врач, проводивший операцию, сразу же попытался потушить огонь. Однако ребенок все же успел получить ожог в виде тонкой полосы в несколько сантиметров.

"Начатая операция была доведена до конца, ребенок находится в стабильном состоянии, под медицинским наблюдением. Угрозы для жизни ребенка нет", — сообщили в минздраве.

О случившемся доложили в управление Росздравнадзора по Сахалинской области. На место направлена комиссия министерства.