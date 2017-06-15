На Сахалине ребенок получил ожоги во время операции в больнице

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн – РИА Новости. Трехлетний ребенок получил ожоги во время операции в Сахалинской областной больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Инцидент произошел во время коагуляции сосудов. По предварительной информации, во время операции искра попала на ткань, которой был обернут валик, фиксирующий ребенка.
"Начатая операция была доведена до конца, ребенок находится в стабильном состоянии, под медицинским наблюдением. Угрозы для жизни ребенка нет", — сообщили в минздраве.
О случившемся доложили в управление Росздравнадзора по Сахалинской области. На место направлена комиссия министерства.