На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 1,65 тысяч гектаров леса

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Двадцать четыре пожара были зарегистрированы в минувшие сутки в лесах Дальнего Востока, пройденная огнем площадь превысила 16,5 тысяч гектаров, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 18 новых лесных пожаров, с учетом возникших ранее возгораний действовали 24 очага, из них 13 в Амурской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила более 1,65 тысячи гектара. Основная её часть пришлась на Амурскую область – 1,56 тысячи гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работали 335 человек, 44 единицы техники и три воздушных судна.

"К утру четверга ликвидированы 11 пожаров. Продолжают действовать ещё 13: семь в Амурской области, три в Якутии, по одному в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях", — сообщает департамент.