В Саратове ДТП с участием мотоцикла и пяти машин унесло жизни двух человек

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости. Мотоцикл и пять легковых автомобилей столкнулись в среду вечером в Саратове, в результате два человека погибли, еще трое ранены, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, около 23.00 (22.00 мск) на улице Усть-Курдюмская возле дома 3 мотоцикл врезался в легковой автомобиль, после чего в них врезались еще несколько автомобилей. В результате два человека погибли", — сказал РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы региональной ГИБДД Екатерина Конопелько, столкнулись мотоцикл и пять автомобилей.

"Предварительно установлено, что в результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован, пассажирка мотоцикла, ориентировочно, 22 лет скончалась на месте ДТП. Водитель BMW госпитализирован, в ВАЗ-2114 водитель, ориентировочно, 28 лет скончался на месте, его 20-летняя пассажирка госпитализирована", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в Kia Rio, Chevrolet Lacetti и в Audi никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.