В сгоревшем доме "кратовского стрелка" нашли останки человека

Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следователи нашли человеческие останки в сгоревшем доме "кратовского стрелка" в том месте, где была комната его матери.

"В ходе мероприятий, направленных на поиск останков тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия. Указанный фрагмент был обнаружен в месте, где, по данным следствия, находилась комната пожилой женщины", — говорится в сообщении главного управления Следственного комитета по Московской области.

Следователи назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу для установления ДНК профиля человека и сравнения с ДНК профилем Зенкова.

Ранее сообщалось, что Светлана Герцева, мать Зенкова, жила в доме с сыном. Женщина болела и не могла передвигаться самостоятельно.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи стрелок был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Несколько силовиков получили легкие ранения.