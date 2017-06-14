Суд отложил вопрос о домашнем аресте школьника, распылившего газ в Москве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы отложил в среду рассмотрение вопроса о домашнем аресте 11-классника, который, по версии следствия, во время несогласованного митинга на Тверской 12 июня брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок задержания обвиняемого на 72 часа, рассмотрение вопроса об избрании в отношении Михаила Галяшкина меры пресечения отложить", — огласила решение судья Евгения Николаева.

Такое решение судья приняла по ходатайству следователя, которому потребовалось дополнительное время для сбора документов, необходимых для обоснования домашнего ареста.

Подростку предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья). Как выяснилось, обвиняемый еще несовершеннолетний — ему 17 лет. Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей — с 14 лет.

Как отметила в своем решении судья, вопрос о помещении обвиняемого под домашний арест будет рассмотрен 16 июня в 13.00 мск.

Ранее сообщалось, что следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал СК РФ, подозреваемый распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник правопорядка получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.

Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.