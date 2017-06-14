В ФСБ подтвердили новое дело о взятке в отношении главы УСБ СКР Максименко

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Следствие ФСБ подтвердило возбуждение нового уголовного дело о получении взятки руководителем управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаилом Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы.

Ранее источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Максименко, арестованному по делу о получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (известен также как Шакро Молодой), предъявлено обвинение по новому эпизоду.

Так, согласно информации источников, Максименко получил взятку в валюте, сумма которой в пересчете превышает 1 миллион рублей, за возбуждение дела в отношении сотрудников отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга. Взяткодателем является скандально известный предприниматель Бадри Шенгелия. Он, по словам источников агентства, лично передал Максименко деньги за возбуждение дела против оперативника, изъявшего и не вернувшего ему дорогостоящие часы марки Hublot.

"Дело возбуждено в отношении Максименко и Шенгелии, направлен запрос в компетентные органы Грузии", — сказал следователь ФСБ в суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста генерала Дениса Никандрова в рамках дела о взятке от Шакро Молодого. С чем связан запрос в Грузию, следователь не пояснил.

Шенгелия проходит по делу подозреваемым в даче взятки главе УСБ СКР. В разговоре с РИА Новости ранее он подтвердил, что является подозреваемым. Также он подтвердил, что часы Hublot были у него изъяты возле одного из ресторанов Петербурга в конце 2014 года, куда он приехал на встречу, туда же наведались оперативники отдела местного уголовного розыска, которые и изъяли указанные часы.

После пропажи часов Шенгелия обратился к Максименко и передал ему взятку за возбуждение уголовного дела в отношении оперативника угрозыска, забравшего часы. Данный факт Шенгелия не отрицает. По словам источника РИА Новости, Шенгелия дал на полковника показания. Сам подозреваемый в даче взятки это не комментирует.

Бадри Шенгелия был свидетелем в ряде уголовных дел в отношении известного криминального авторитета из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) о рейдерском захвате зданий.