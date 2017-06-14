Экс-главу саратовской колонии приговорили к тюрьме за получение взятки

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил бывшего начальника колонии-поселения УФСИН Хусена Таова к девяти месяцам лишения свободы по обвинению в получении взятки от осужденного, сообщило в среду областное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что Таов в декабре 2015 года в оружейном магазине Саратова получил от осужденного за особо тяжкие преступления взятку в виде охотничьего ружья с принадлежностями к нему на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. По версии следствия, взятка предназначалась за возможность нарушения осужденным режима отбывания наказания. Сотрудники УФСБ выявили преступление в октябре 2016 года.

"Приговором суда Таову назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания полковник внутренней службы со штрафом в четырехкратном размере взятки", — говорится в сообщении.

Суд признал экс-начальника колонии виновным по статье "Получение должностным лицом взятки в значительном размере".

Ранее в СК сообщили, что после выявления преступления Таов был помещен сначала под домашний арест, но из-за попыток оказания давления на свидетелей и нарушения других наложенных судом ограничений в апреле текущего года он был взят под стражу.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.