Пензенский инкассатор похитил два миллиона рублей и половину проиграл

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инкассатор "Росинкас" в Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о присвоении свыше 1,9 миллиона рублей, из которых около одного миллиона рублей успеть проиграть за выходные в интернете, сообщила в среду областная прокуратура.

"Проверкой установлено, что этот молодой человек в июне текущего года присвоил сданные ему на хранение денежные средства на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей, из которых около миллиона рублей за прошедшие праздничные и выходные дни успел проиграть в сети Интернет", — говорится в сообщении.

Оставшуюся сумму полицейский изъяли у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.