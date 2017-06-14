Водитель перевернувшегося в Забайкалье автобуса ранее уже попадал в аварию

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Водитель автобуса, в ДТП с которым в Забайкалье погибли 14 человек, весной уже попадал в аварию, сообщают власти региона.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящегося в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации.

"По информации начальника УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуарда Белобрового, автотранспортное средство, на котором передвигались паломники, не было оборудовано системой ГЛОНАСС и видеорегистратором", — сообщают власти.

По их данным, водитель, перевозивший людей, привлекался к административной ответственности. Власти добавляют, что в апреле он совершил ДТП.

Власти отмечают, что при обследовании места происшествия были выявлены и недостатки эксплуатационного состояния дорожной сети — износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие металлического барьерного ограждения, отсутствие соответствующих знаков, в том числе указывающих на проведение дорожно-ремонтных работ на данном участке пути.

Министр территориального развития края Виктор Паздников отметил, что участок автомобильной дороги, где произошла авария, находится в оперативном управлении ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" и к организации есть претензии.

"У нас много замечаний к организации, занимающейся содержанием этой дороги. Состояние дорожного полотна ежегодно ухудшается с того момента, как этот участок дороги был передан Управтодору "Южный Байкал", увеличивается аварийность", — сказал он.

Паздников добавил, что правительство региона неоднократно обращалось в федеральный центр по вопросу передачи данного участка дороги в ведение края.

Ранее СК сообщил, что в отношении управления возбуждено дело о халатности.