Полиция просит продлить арест "вора в законе" Шакро Молодого

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок ареста Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой, в рамках дела о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Следствие просит продлить срок содержания Калашова под стражей. Ходатайство назначено к рассмотрению в четверг на 10.30", — сказала она.

Ранее стало известно о завершении предварительного следствия по делу. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Калашова приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, которые приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату за работу.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. Экс-сотрудника КГБ, адвокат Эдуарда Буданцева, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. Кроме того, возбуждены дела в отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.