В "МРСК Центра" рассказали, почему к ним пришла полиция

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Визит полицейских в центральный офис "МРСК Центра" связан с вопросами к бывшему гендиректору Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы, сообщила РИА Новости в среду начальник департамента по связям с общественностью компании Евгения Фисенко.

"Визит работников управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД … в офис "МРСК Центра" связан с вопросами к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы", — заявила Фисенко.

Гуджоян в декабре 2010 года был назначен исполняющим обязанности генерального директора "МРСК Центра", с февраля 2011 года совет директоров избрал его на должность гендиректора. В ноябре 2012 году Гуджоян был уволен из-за нарушений, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании.

Межрегиональная распределительная электросетевая компания Центра ("МРСК Центра") входит в госхолдинг "Россети", которому принадлежит 50,23% акций МРСК. Компания работает на территории 11 областей центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.