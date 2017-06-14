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УФСБ: "черные копатели" в Крыму исполняли заказы зарубежных коллекционеров

14:1314.06.2017
(обновлено: 14:47 14.06.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеталлоискатель. Архивное фотоМеталлоискатель. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Максим Грознов. "Черные копатели", которые массово вели нелегальные раскопки в Крыму до 2014 года, зачастую исполняли заказы зарубежных коллекционеров, заявил журналистам начальник регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

Металлоискатель и лопата. Архивное фото
© Fotolia / trek6500
В Крыму открылась выставка экспонатов, изъятых у "черных копателей"
В среду в Центральном музее Тавриды в Симферополе открылась выставка "ФСБ против "черных археологов", на которой можно увидеть крымские артефакты различных эпох. Две сотни уникальных экспонатов, изъятых и "черных копателей" за последние три года, передали музею сотрудники ФСБ. Страховая стоимость коллекции составляет два миллиона долларов.

К 2014 году в Крыму, по словам главы УФСБ, сложился отрегулированный нелегальный рынок торговли экспонатами, найденными в результате незаконных раскопок. "Этот нелегальный бизнес был в Крыму неимоверно развит… Коллекционеры зарубежные и из сопредельного государства ставят задачи (черным копателям. — Ред.) на проведение раскопок в тех или иных местах. Шло уничтожение курганов, задачи эти выполнялись. Они поднимают только то, что нужно, а все остальное уничтожается", — заявил Палагин.

"С 2014 года проделана большая работа и этой работе сейчас уделяется большое внимание. За последние три года расследуются уголовные дела, по которым вот эти вещественные доказательства сейчас передаются краеведческому музею… Самое главное, что должны понимать эти люди (— это то, что они воруют наше прошлое", — добавил он.

На месте будущей дороги, ведущей к Крымскому мосту. Архивное фото
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В Крыму заявили о случаях разграбления археологических памятников
Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в комментарии РИА Новости отметил, что благодаря работе ФСБ нелегальный рынок торговли артефактами и сами незаконные раскопки в Крыму сильно "сжались" и стали не столь масштабными, как раньше.

Коллекция музея насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых — значительное собрание археологических предметов, коллекция нумизматики, уникальное собрание графики XVIII-XIX веков с видами Крыма, содержательный фото- и документальный фонд. Археологическое собрание музея экспонировалось на международных выставках в Италии, Франции, Германии. Часть экспонатов вошли в коллекцию "скифского золота", которая выставлялась в Голландии в 2014 году и до сих пор не возвращена в Крым.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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