В Подмосковье женщина принуждала восьмилетнюю дочь к связям с мужчинами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жительницу Подмосковья и приезжего из Ярославля мужчину подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки, сообщила в среду пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Установлено, что 12 июня 2017 года подозреваемая сняла на ночь квартиру в городе Химки, куда приехала со своей 8-летней дочерью для встречи с подозреваемым. В ночь с 12 на 13 июня 2017 года в указанной квартире подозреваемый изнасиловал девочку, а затем совершил с ней действия сексуального характера. Согласно пояснениям малолетней потерпевшей, она совершала подобные действия по указанию своей матери, за что последняя давала ей сладости", — говорится в релизе.

В отношении 42-летнего жителя Ярославской области и 25-летней жительницы города Балашиха возбуждено уголовное дело об изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившего и собирают доказательства. В ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемых.