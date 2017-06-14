В Подмосковье женщина принуждала восьмилетнюю дочь к связям с мужчинами

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жительницу Подмосковья и приезжего из Ярославля мужчину подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки, сообщила в среду пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
В отношении 42-летнего жителя Ярославской области и 25-летней жительницы города Балашиха возбуждено уголовное дело об изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившего и собирают доказательства. В ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемых.