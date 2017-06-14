В больнице скончался пострадавший при взрыве газа в доме под Тамбовом

БРЯНСК, 14 июн – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в городе Моршанске Тамбовской области, скончался в среду в больнице, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону.

По версии следствия, взрыв, предположительно, бытового газа произошел около 19.55 во вторник в квартире на девятом этаже четырехподъездного жилого дома на улице Дзержинского. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина, получивший значительные ожоги, сегодня утром скончался в больнице", — сообщила собеседница агентства.

Как отмечается на сайте ведомства, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Следователи в числе прочих рассматривают версию о том, что трагедия могла произойти из-за нарушений, допущенных со стороны соответствующих служб при обслуживании газового оборудования. Кроме того, не исключаются и возможные нарушения, допущенные при эксплуатации газового оборудования хозяином квартиры, в которой произошел взрыв.

Сотрудники СУСК продолжают осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома и очевидцев, работников организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме, вынимают необходимую документацию, говорится в сообщении.