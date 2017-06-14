В больнице скончался пострадавший при взрыве газа в доме под Тамбовом

БРЯНСК, 14 июн – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в городе Моршанске Тамбовской области, скончался в среду в больнице, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону.
По версии следствия, взрыв, предположительно, бытового газа произошел около 19.55 во вторник в квартире на девятом этаже четырехподъездного жилого дома на улице Дзержинского. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина, получивший значительные ожоги, сегодня утром скончался в больнице", — сообщила собеседница агентства.
Следователи в числе прочих рассматривают версию о том, что трагедия могла произойти из-за нарушений, допущенных со стороны соответствующих служб при обслуживании газового оборудования. Кроме того, не исключаются и возможные нарушения, допущенные при эксплуатации газового оборудования хозяином квартиры, в которой произошел взрыв.
Сотрудники СУСК продолжают осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома и очевидцев, работников организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме, вынимают необходимую документацию, говорится в сообщении.