Источник рассказал подробности гибели финалистки "Битвы экстрасенсов"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участница телепроекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова, во вторник погибшая в Москве, хотела напугать своего молодого человека, но случайно сорвалась с ограждения балкона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при происшествии присутствовала мать девушки.