Источник рассказал подробности гибели финалистки "Битвы экстрасенсов"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участница телепроекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова, во вторник погибшая в Москве, хотела напугать своего молодого человека, но случайно сорвалась с ограждения балкона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что тело Новоселовой нашли под окном ее съемной квартиры на шестом этаже с травмами, характерными при падении с большой высоты. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщины, не уточнив подробностей. В Следственном комитете уточнили, что во время осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых следов, говорящих о криминальном характере смерти.

"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при происшествии присутствовала мать девушки.