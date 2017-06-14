В Благовещенске две школьницы попали в больницу после драки на дискотеке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн — РИА Новости. Две 14-летние школьницы после окончания учебного года подрались на дискотеке, из-за чего обе с травмами попали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Благовещенский".

"Драка произошла между двумя одноклассницами, сейчас школьницы находятся в больнице. С заявлением обратилась сначала мать одной пострадавшей, затем — другой. Девочки опрошены в присутствии родителей. Проводится проверка по факту драки", — рассказала собеседница агентства.

По информации медиков, участницы драки получили черепно-мозговые травмы.