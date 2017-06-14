В Москве полицейский насмерть сбил мужчину на остановке

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Полицейский на автомобиле, не справившись с управлением, наехал на остановку в Москве, погиб мужчина, сообщается на сайте ГУМВД России по столице.

"Тринадцатого июня в 23.45 у дома № 76 по Каширскому шоссе водитель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водитель является сотрудником ППСП ОМВД России по району Ясенево Москвы (УВД по ЮЗАО)", — говорится в сообщении. При этом он находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

Отмечается, что полицейский с травмами госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>