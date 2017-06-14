В Свердловской области нашли мальчика, пропавшего четыре дня назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Четырехлетний ребенок, пропавший четыре дня назад в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области, найден живым, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. К поискам привлекли до 500 человек.

"Сегодня одна из групп, прочесывающих местность, обнаружила ребенка. Это произошло около болота, в районе ЛЭП. Мальчик в изможденном состоянии. Необходима эвакуация вертолетом в больницу. Полицейские и сотрудники МЧС сейчас занимаются организацией этой операции", — сказал Горелых.

Представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области Максим Чалков сообщил РИА Новости, что мальчик найден в семи километрах от места, где стояла палатка его родителей. Он находится в тяжелом состоянии.