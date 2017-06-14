В жилом доме в Тамбовской области прогремел взрыв, сообщил источник

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пять квартир повреждены в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Моршанск Тамбовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Во вторник в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном доме пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части. По данным СУ СК РФ, из дома было эвакуировано почти 300 человек.

"Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в четырехподъездном доме 143 квартиры, в которых проживали 282 человека, в том числе 38 детей. Семь человек размещены в ПВР на базе гостиницы "Цна". Проводится оценка пригодности дома к дальнейшей эксплуатации с использованием мобильного комплекса "Струна".