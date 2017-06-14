Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска об УДО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина об условно-досрочном освобождении, сообщила в среду РИА Новости представитель Свердловского областного суда.

Она отметила, что представитель прокуратуры не согласился с таким решением районной инстанции.

"Ходатайство удовлетворено. Соответствующее постановление вступит в силу через десять дней, если не будет обжаловано. Прокуратура возражала. Большую часть срока гражданин уже отсидел", — сказала представитель облсуда.

В ноябре 2015 года Новосибирский областной суд за участие в организованном преступном сообществе "Труновские" и другие преступления приговорил экс-чиновника администрации Новосибирской области Александра Солодкина (старшего) к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина (младшего) — к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, а бывшего замглавы наркополиции по Новосибирской области Андрея Андреева — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 805 тысяч рублей.

В июне 2016 года Верховный суд РФ изменил приговор, снизив Солодкину (младшему) наказание до 8 лет колонии, Андрееву — до 7 лет, а приговор Александру Солодкину (старшему) оставил без изменения. Через некоторое время последний был освобожден в связи с учетом времени нахождения в СИЗО, а Андреев вышел по УДО.