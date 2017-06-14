В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из ружья из окна квартиры

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мужчина произвел несколько выстрелов из ружья из окна квартиры в Подмосковье, в настоящее время он задержан правоохранителями, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.

Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по Воскресенскому району поступило сообщение о том, что в поселке имени Цюрупы слышны хлопки.

"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что местный житель 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья из окна квартиры. В результате проведенных мероприятий… злоумышленник был обезоружен и задержан. У гражданина изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано", — приводятся слова начальника управления пресс-службы ГУМВД России по Подмосковью Татьяны Петровой.

В настоящее время мужчина доставлен в дежурную часть, по данному факту проводится проверка.