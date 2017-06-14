В Красноярске менеджер банка похитил со счетов клиентов более 26 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Суд признал виновными менеджера одного из банков в Красноярске и его знакомого в хищении более 26 миллионов рублей со счетов клиентов и приговорил их к 7 и 5 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по региону Ольга Дегидь.

Следствие и суд установили, что с сентября 2014 по август 2015 года менеджер банка, работающий с ВИП-клиентами, договорился со знакомым о хищении денежных средств с лицевых счетов клиентов. Подсудимые распределили между собой роли, согласно которым банковский служащий в силу занимаемого служебного положения должен был получать информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивать перечисление этих денег на счет своего подельника, а тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные денежные средства.

"Следуя разработанной схеме, они похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26 миллионов 430 тысяч рублей и, обналичив их, распорядились по своему усмотрению. Кроме того, сотрудник банка совершил приготовление к мошенничеству в особо крупном размере путем внесения заведомо ложных сведений в три договора страхования жизни одного из клиентов, в результате чего в случае наступления смерти клиента у него возникло бы право на получение от страховой компании выплаты страховой премии по договорам страхования жизни на общую сумму не менее 9 миллионов рублей", — сказала Дегидь.

По ее словам, в ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину.

Советский районный суд Красноярска 28-летнему менеджеру назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его 29-летнего подельника суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.