В Приморье сорвавшаяся с цепи собака загрызла ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Крупная овчарка, сорвавшись с цепи во дворе, загрызла 7-летнего мальчика в селе в Приморье, который пришел к другу, сообщает краевое управление СК РФ.

Отмечается, что 13 июня возле дома в селе Сергеевка обнаружено тело 7-летнего мальчика c множественными рваными ранами, которые оставила находившаяся во дворе крупная среднеазиатская овчарка.

"Со слов свидетелей, ребенок подошел к двухметровому ограждению домовладения и позвал своего друга гулять. Последний вышел на крыльцо дома и попросил подождать, однако потерпевший самовольно пролез под воротами и попал во двор. В этот момент с цепи сорвалась собака и накинулась на ребенка. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили животное", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте проведен осмотр, назначены судебные экспертизы.