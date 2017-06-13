В ходе акции 12 июня в Москве задержали 136 несовершеннолетних

Горожане и полицейские во время несанкцианированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полицейские во время несанкцианированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти все несовершеннолетние, задержанные в ходе несанкционированной акции 12 июня в Москве, освобождены, на данный момент из 136 задержанных остался лишь один, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

"Сто тридцать шесть несовершеннолетних было задержано, 121 из них прошли профилактические беседы, на 15 из них были составлены протоколы", — сказал Черников РИА Новости.

Он пояснил, что на данный момент в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом задержан лишь один несовершеннолетний участник акции 12 июня, еще один несовершеннолетний находится в центре временного задержания для несовершеннолетних.

"Все были отпущены почти сразу. Один задержан в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, им занимается Следственный комитет, ожидается решение суда. И один находится в центре временного задержания для несовершеннолетних. Он был без документов, выясняется его личность, и поскольку он несовершеннолетий, ожидается подтверждение его родителей, они пока не объявились", — уточнил глава ведомства.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.