СМИ: в Москве найдена мертвой финалистка "Битвы экстрасенсов"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Финалистку седьмого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Илону Новоселову нашли мертвой у многоэтажного дома на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Участница шоу "Битва экстрасенсов" И. Новоселова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов", — рассказал собеседник агентства.

В Следственном комитете сообщили, что выясняют обстоятельства и причины гибели некой женщины, чье тело было обнаружено по тому же адресу. При этом в ведомстве не назвали имя погибшей. "Вблизи одного из жилых домов по шоссе Энтузиастов в Москве было обнаружено тело 30-летней девушки… По данному факту проводится доследственная проверка", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи опрашивают родственников погибшей. Улик, указывающих на криминальный характер смерти женщины, пока не найдено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Илона Новоселова стала известна после участия в "Битве экстрасенсов" в 2008 году. Она дошла до финала шестого сезона, но отказалась от дальнейшей борьбы, объяснив, что этого потребовали "духи". Девушка вновь появилась на экранах в седьмом сезоне программы. Впоследствии Новоселова участвовала в передаче "Экстрасенсы ведут расследование".