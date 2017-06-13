Суд арестовал политика Мальцева за сопротивление полиции на акции 12 июня

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник арестовал на 10 суток одного из лидеров Партии народной свободы (ПАРНАС) Вячеслава Мальцева за оказание сопротивления сотрудникам полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд признал Мальцева виновным в совершении административного правонарушения", — сказала пресс-секретарь.

В субботу в доме Мальцева в селе Лохино у подмосковного города Одинцово шли обыски в рамках дела о нападении на полицейского, по которому впоследствии арестовали соратника Мальцева — Алексея Политикова.

Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания. Согласно материалам суда, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным столичного ГУМВД, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласованные акции и митинги 12 июня в российских городах прошли организованно и мирно, однако не обошлось и без провокаций, при которых представители правоохранительных органов сделали все, что требовал закон, для соблюдения правопорядка. Он добавил, что действия группы провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня несли опасность для граждан.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".