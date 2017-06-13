Под Краснодаром в ДТП погиб скульптор Александр Аполлонов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Известный российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов погиб в ДТП в Краснодарском крае, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД по краю.

"По предварительным данным, на трассе п. Верхнебаканский-Краснодар в районе станицы Северской 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Chevrolet, при повороте налево не уступила преимущество в движении автомобилю Lada Priora и допустила с ним столкновение. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля – известный в Краснодарском крае скульптор Александр Аполлонов – погиб на месте, 57-летний водитель и пассажир Лады 1953 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что водитель Chevrolet обратилась за медицинской помощью на следующий день после аварии. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Александр Аполлонов родился 11 августа 1947 года. Среди наиболее известных монументальных произведений скульптора "Ансамбль – памятник Г.К. Жукову", "Обелиск, посвященный 200-летию Кубанского казачьего войска" (оба — 1999 год, Краснодар), "Памятник воинам-кубанцам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане" (2000 год, Краснодар), "Памятник казакам – основателям Кубани и кубанских станиц" (2005 год, Краснодар), "Памятник императрице Екатерине Великой" (2005–2006 гг., Краснодар), "Морская слава России". (2007 год, Новороссийск), "Памятник Высоцкому" (2013 год, Приэльбрусье), "Памятник Высоцкому" (2014 год, Симферополь).-0-