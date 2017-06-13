В Татарстане серийному насильнику дали семь лет тюрьмы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд в Казани приговорил к 7 годам лишения свободы насильника, который опаивал девушек психотропными препаратами и, когда они теряли сознание, насиловал их, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Татарстан.

Следствием и судом установлено, что с лета 2013 года Айдар Хисматуллин знакомился с девушками в общественных местах города Казани, входил к ним в доверие и под благовидным предлогом приглашал домой. Здесь он давал им напитки, в которые был подсыпан психотропный препарат и, когда девушки теряли сознание, насиловал их. При этом злоумышленник производил видеосъемку на камеру своего мобильного телефона. Уточняется, что всего, по версии следствия, от действий злоумышленника пострадали три девушки.

В мае 2016 года после заявления одной из пострадавших начались поиски злоумышленника. "В результате в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 21 июня Хисматуллин был задержан после того, как познакомился в одном из музыкальных чатов с потенциальной жертвой. При обыске у него были изъяты психотропные препараты и мобильный телефон с видеозаписями совершенных преступлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причастность к совершению преступлений Хисматуллин не признал и отказался от дачи показаний.

"Собранные в следственном отделе по Приволжскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего Айдара Хисматуллина… Приволжский районный суд города Казани приговорил Хисматуллина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима", — сказано в сообщении.

Хисматуллин признан виновным в совершении преступлений "изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей", "насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей".