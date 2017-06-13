В Подмосковье проверяют информацию о нападении волка на 11-летнюю девочку

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что в Ногинском районе Подмосковья на 11-летнюю девочку напал волк, которого местный житель держит на территории частного дома. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Сюжет о том, что на территории частного дома на улице Шаловской поселка Обухово живет дикий зверь, был показан в эфире одного из центральных каналов. Сообщалось, что хищник держит в страхе местных жителей и что были случаи нападения волка на детей.

Как говорится в сообщении СК, в следственный отдел по Ногинску поступило заявление местной жительницы, что 31 мая хищник напал на ее 11-летнюю дочь. Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям владельца волка, а также правоохранительных и контролирующих органов.