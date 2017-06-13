Отец "кратовского стрелка" не знает о психическом расстройстве сына

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отец "кратовского стрелка" Игоря Зенкова, убившего четырех человек, не подтвердил правоохранителям наличие у сына психологических проблем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации некоторых СМИ, у Зенкова были психические проблемы, из-за которых он наблюдался у психиатров. Как ранее сообщили в СК, следователями тщательно устанавливаются мотивы преступления, с этой целью будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.

"Отец Зенкова на допросе не подтвердил, что у сына были психические расстройства. Ему об этом неизвестно", — сказал источник.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека.