Чудновец потребует шесть миллионов рублей компенсации морального вреда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, в ближайшее время потребует шесть миллионов рублей компенсации морального вреда, сообщила во вторник РИА Новости ее адвокат Мария Кириллова.

"Информация достоверна (о намерении потребовать 6 миллионов рублей компенсации — ред.). Готовим иск. В ближайшее время он будет подан", — сказала Кириллова.

По словам адвоката, пока еще не принято решение о том, в какой именно суд будет подан иск: по месту жительства или по месту прописки Чудновец.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Девушке вменялся репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Из видео было ясно, что над ребенком издевались вожатые, и Чудновец сделала репост, чтобы, по ее словам, привлечь внимание к этому инциденту.

Позже Генпрокуратура внесла в Верховный суд РФ представление о пересмотре приговора, и Курганский облсуд отменил решение нижестоящей инстанции. Девушку отпустили из колонии 6 марта.