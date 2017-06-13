В Москве задержали мужчину, кинувшего петарду в протестующих

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полиция задержала за хулиганство мужчину, который накануне метнул петарду в толпу протестующих на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как передавал корреспондент РИА Новости, на клумбе, где стояли участники несанкционированной акции протеста на Тверской улице, внезапно раздался хлопок: кто-то поджег петарду и кинул на землю. От хлопка митингующие кинулись врассыпную, но заметив, что их здоровью ничего не угрожает, вернулись.

"Вчера сотрудниками полиции задержан мужчина 1988 года рождения который, находясь на улице Тверская, бросил в скопление людей петарду. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет заключения.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный – на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.