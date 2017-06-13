В Москве задержали мужчину, кинувшего петарду в протестующих

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Полиция задержала за хулиганство мужчину, который накануне метнул петарду в толпу протестующих на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Вчера сотрудниками полиции задержан мужчина 1988 года рождения который, находясь на улице Тверская, бросил в скопление людей петарду. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет заключения.
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный – на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.