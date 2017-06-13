От ППШ до винтовок: в СК рассказали об арсенале "кратовского стрелка"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следователи продолжают расследование стрельбы в подмосковном Кратово. При осмотре дома подозреваемого сотрудники СК нашли целый арсенал оружия и две предсмертные записки.

Что случилось в Кратово

Инцидент произошел в субботу вечером: бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, после чего несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами.

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще двое были ранены. Кроме того, пострадали несколько спецназовцев. Сам Зенков был ликвидирован в ходе штурма.

СК возбудил уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса — 317-й (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), 222-й (незаконный оборот орудия) и части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).

Арсенал в сарае

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, при осмотре дома "кратовского стрелка" нашли целый арсенал оружия.

"При разборе завалов дома обнаружены: винтовка "Мосина", сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии" — рассказала Петренко.

Она также рассказала, что следователи нашли две предсмертные записки Зенкова. Пока в СК не разглашают их содержание.

В субботу об одной из записок рассказал источник РИА Новости в в правоохранительных органах. Собеседник агентства не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что Зенков писал о том, что устал от жизни.

"По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — добавил источник.

В СК также считают, что у стрелка могли быть проблемы с психикой.

"Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова", — пояснила Петренко.

В СК рассказали, что у Зенкова не было проблем с соседями. Ранее именно бытовая ссора называлась в качестве одной из версий случившегося.

Откуда стрелок взял оружие

По предварительным данным, "кратовский стрелок" использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкапывал в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя.

"Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается", — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В СК считают, что часть оружия Зенков мог привезти из командировки в Чечню.

"Все оно (оружие — ред.) было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было", — заявила в субботу Светлана Петренко.

По ее словам, Зенков, работавший в МЧС в 1992-2014 годах, не раз бывал в Чечне, однако участия в боевых действиях не принимал.

Был "тихоней"

Соседи Зенкова рассказали, что обычно мужчина вел себя спокойно.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и всё", — рассказал РИА Новости один из жителей Кратово.

Собеседник агентства предположил, что причиной стрельбы могло стать "чеченское" прошлое мужчины.

Ужесточить контроль

После трагедии в Кратово законодатели предложили ужесточить контроль за людьми, которые получили разрешение на оружие.

"Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ вплоть до пожизненного", — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Сейчас нарушителям грозит лишь лишение специального права на хранение и ношение оружия на срок от года до двух лет.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил о необходимости ужесточить контроль над деятельностью "черных копателей".

В интервью радиостанции "Говорит Москва" депутат предложил начать с уточнения условий выдачи лицензий на работу с металлоискателями и подобным оборудованием. Затем, по словам Швыткина, можно будет рассмотреть вопрос и об ужесточении наказания за незаконную поисковую деятельность.

В свою очередь, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков призвал установить медицинский контроль за лицами, получившими разрешение на оружие.

"Необходимо исключить случаи приобретения за деньги справок о состоянии здоровья человека, приобретающего оружие. Кроме того, за людьми, у которых уже есть оружие, необходим контроль по линии медиков", — сказал Цветков.