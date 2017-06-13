В Москве подросток попал в реанимацию после попытки изготовить салют

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Подросток в Москве попал в реанимацию со множественными ранениями, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По информации источника в правоохранительных органах, подросток пытался изготовить в квартире фейерверк к выпускному, и из-за смешения химреактивов произошел взрыв.

"Хирургическая реанимация… состояние тяжелое", — сказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Подросток поступил в реанимацию с диагнозом множественные осколочные ранения по всему телу, травматическая ампутация левой кисти.

Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах, инцидент произошел в воскресенье ночью. Подросток находился один в квартире на Покровском бульваре, когда в ней прогремел взрыв. "Он смешивал химические компоненты, в результате произошел непроизвольный взрыв, от которого в квартире выбило оконное стекло. Возгорания не было. Парень получил множественные ранения, был доставлен в реанимацию", — сказал источник в медкругах.

По информации источника в правоохранительных органах, молодой человек пытался сделать фейерверк на выпускной вечер. "Пострадавший пояснил, что хотел изготовить фейерверк к выпускному", — сказал собеседник.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.