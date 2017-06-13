Адвокат не знает причину смерти организатора убийства Политковской

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, страдал болезнью печени, но причины его смерти пока неизвестны, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Муслим Джамалутдинов.

"Со слов родственников мне известно о его смерти, но никаких подробностей я пока не знаю. Он страдал заболеванием печени, но точные причины смерти мне пока неизвестны", — сказал он.

По словам адвоката, в настоящий момент родственники умершего занимаются вопросом получения его тела для похорон.

Как заявили РИА Новости ранее в УФСИН по Вологодской области, Гайтукаев умер в колонии от продолжительной хронической болезни.