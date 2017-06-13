В Мурманске мужчина вылил кастрюлю с кипящим супом на голову бывшей жене

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Уголовное дело о причинении телесных повреждений завели в Мурманске на мужчину, который во время ссоры вылил на голову бывшей жене кастрюлю кипящего супа, сообщает управление МВД по Мурманской области.

Жительница областного центра 1981 года рождения обратилась к медикам с ожогами лица первой степени.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения женщине причинил бывший муж. Он пришел в гости, внезапно началась ссора на почве давнего конфликта. Мужчина схватил кастрюлю, где варился суп, и опрокинул ее на голову бывшей жене, после чего вызвал скорую помощь и признался полиции в совершенном деянии.

"Согласно медицинскому заключению, полученные потерпевшей травмы расцениваются как легкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем дознавателем октябрьского отдела полиции УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.