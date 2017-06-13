Защита обжаловала арест топ-менеджера "Роснано" Горькова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Защита управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова обжаловала его арест в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 700 с лишним миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Сергей Дрозда.

"Мы подготовили жалобу, сегодня она будет подана. Считаем, что самая строгая мера пресечения в виде заключения под стражу не обоснована. Достаточно было избрать меру в виде залога либо домашнего ареста, тем более в рамках неясности обвинительного заключения", — сказал адвокат.

В воскресенье Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова до 9 августа в рамках возбужденного уголовного дела о махинациях с деньгами корпорации. Защита предлагала в качестве альтернативной меры пресечения залог 50 миллионов рублей или домашний арест.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, как следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.