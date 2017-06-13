В колонии умер организатор убийства Политковской, сообщил источник

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, сообщил РИА Новости информированный источник.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.
Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.