В Ингушетии возбудили дело после обстрела боевиками автомобиля скорой

НАЛЬЧИК, 13 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела боевиками автомобиля скорой помощи, который приехал на помощь раненому сотруднику полиции, сообщает региональное СУ СК.

ЧП произошло 12 мая. Как заявляет следствие, члены незаконного вооруженного формирования Магомед Бекбузаров и Адам Магмадов обстреляли машину скорой помощи, где находились четверо работников Малгобекской районной станции. Медики приехали на контрольно-пропускной пост МВД Ингушетии, чтобы оказать помощь сотруднику полиции, получившему огнестрельные ранения.

По данным СК, при обстреле водитель автомобиля скорой помощи получил осколочное ранение левого плеча, нападавшие были ликвидированы сотрудниками полиции.

Уголовное дело заведено по статье "покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

При нападении в ночь на 12 мая на контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в Малгобекском районе Ингушетии получил ранения и был госпитализирован полицейский. Ответным огнем двое нападавших уничтожены. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял решение наградить сотрудников скорой помощи, которые спасли раненого полицейского. О ранении водителя скорой помощи ранее не сообщалось.