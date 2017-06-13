СМИ: при взрыве в квартире в центре Москвы пострадал подросток

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В квартире на Покровском бульваре прогремел взрыв, пострадал 16-летний подросток, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел при смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства.

"В результате <…> выбило оконное стекло, возгорания после взрыва не было", — рассказал источник.

Подросток получил множественные осколочные ранения, лишился левой кисти и травмировал праву. В шоковом состоянии его доставили в НИИ СП им. Склифосовского.

В ходе проверки в квартире были обнаружены фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества.