Суд не нашел нарушений при возбуждении дела против экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник признал законным постановление о возбуждении уголовного дела против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил отклонить жалобу адвоката Игоря Трунова на действия следствия", — сказал судья.

Трунов представляет интересы другого фигуранта дела — предпринимателя Николая Криваша.

Уголовное дело было возбуждено одним постановлением в отношении Маркелова, его доверенного лица Наталии Кожановой и учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша. В суд с жалобой обратились адвокаты последнего — защита заявляет о неверной квалификации обвинения и просит признать постановление незаконным.

Защита Криваша приобщила к материалам жалобы экспертное заключение профессоров МГУ и Института русского языка имени Виноградова. По словам Трунова, данные заключения указывают на отсутствие состава преступления, отмечая, что дело возбуждено на основании рапорта по разговору Криваша с Маркеловым, в котором последний просит собеседника "не взятку дать, а отдать то, что должен".

В основе обвинения Криваша, по словам его адвоката, лежит утверждение о передаче через посредников выданных в 2015 году подконтрольными последнему компаниями векселей на предъявителя, которые были обналичены и перечислены на счета компаний телекомпании "12 регион", что следствие квалифицирует, как дача взятки Маркелову в размере 235 миллионов рублей.

Маркелов арестован и находится в СИЗО "Лефортово".

Следственный комитет возбудил против него и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве".

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю — депутату Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.