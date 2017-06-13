В сарае "кратовского стрелка" нашли целый арсенал

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Целый арсенал обнаружили при осмотре дома "кратовского стрелка" Олега Зенкова, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.