В сарае "кратовского стрелка" нашли целый арсенал

Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Целый арсенал обнаружили при осмотре дома "кратовского стрелка" Олега Зенкова, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"При разборе завалов дома обнаружены: винтовка "Мосина", сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемёт Шпагина ППШ, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии," — перечислила она.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.