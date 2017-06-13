Следователи рассказали о второй предсмертной записке "кратовского стрелка"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Кратовский стрелок" Игорь Зенков оставил две предсмертные записки, но их содержание пока не разглашается в интересах следствия, рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, соседи Зенкова рассказали следствию, что не конфликтовали с ним. Также на мужчину не жаловались в полицию и органы местного самоуправления.
Ранее в СМИ высказывались предположения, что на массовое убийство Зенкова могли толкнуть бытовые конфликты с соседями.
Об обнаружении одной предсмертной записки РИА Новости накануне рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в ней Зенков жаловался на усталость от жизни. Экспертиза записок должна помочь установить истинные мотивы массового убийства, отметили следователи.
Как выяснили следователи, "кратовский стрелок" неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях.
При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было.