Следователи рассказали о второй предсмертной записке "кратовского стрелка"

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. "Кратовский стрелок" Игорь Зенков оставил две предсмертные записки, но их содержание пока не разглашается в интересах следствия, рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова", — добавила она.

По словам Петренко, соседи Зенкова рассказали следствию, что не конфликтовали с ним. Также на мужчину не жаловались в полицию и органы местного самоуправления.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что на массовое убийство Зенкова могли толкнуть бытовые конфликты с соседями.

Об обнаружении одной предсмертной записки РИА Новости накануне рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в ней Зенков жаловался на усталость от жизни. Экспертиза записок должна помочь установить истинные мотивы массового убийства, отметили следователи.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелка" ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы. Кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.

Как выяснили следователи, "кратовский стрелок" неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях.

При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было.