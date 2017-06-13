В России завели дело против депутата Рады Парасюка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка возбудили уголовное дело в связи с нападением в 2016 году на генконсульство России во Львове, сообщает официальны СК Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство Российской Федерации в городе Львове и надругательства над флагом России. Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", — сказала она.

Ранее внефракционный депутат Рады Парасюк во время митинга во Львове с требованием освободить Надежду Савченко, обвинявшуюся в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, сорвал со здания генерального консульства российский флаг, который потом был сожжен.

"Следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой", — отметила она.

По словам Петренко, на Украине Парасюк известен как "неординарная скандальная личность". Он "периодически напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог на Донбассе", добавила представитель СК.

Ранее Служба безопасности Украины завела на депутата уголовное дело из-за призывов к "физическому устранению" лидера общественного движения "Украинский выбор", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука. Кроме того, донецкие полицейские просили лишить Парасюка депутатской неприкосновенности за оскорбление сотрудников полиции и попытку спровоцировать драку.