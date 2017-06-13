В России завели дело против депутата Рады Парасюка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка возбудили уголовное дело в связи с нападением в 2016 году на генконсульство России во Львове, сообщает официальны СК Светлана Петренко.
Ранее внефракционный депутат Рады Парасюк во время митинга во Львове с требованием освободить Надежду Савченко, обвинявшуюся в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, сорвал со здания генерального консульства российский флаг, который потом был сожжен.
По словам Петренко, на Украине Парасюк известен как "неординарная скандальная личность". Он "периодически напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог на Донбассе", добавила представитель СК.
Ранее Служба безопасности Украины завела на депутата уголовное дело из-за призывов к "физическому устранению" лидера общественного движения "Украинский выбор", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука. Кроме того, донецкие полицейские просили лишить Парасюка депутатской неприкосновенности за оскорбление сотрудников полиции и попытку спровоцировать драку.