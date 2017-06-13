В Томской области завели дело против водителя перевернувшегося автобуса

ТОМСК, 13 июн — РИА новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса Томск-Парабель, который перевернулся на трассе в понедельник, сообщается во вторник на сайте УМВД по Томской области.

Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. После ДТП 17 пассажиров были доставлены в больницы. Погиб пятимесячный ребенок.

"В отношении водителя, управлявшего автобусом, следственным подразделением ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает максимальное лишения свободы до пяти лет.

Уточняется, что водителя допросили, он находится под подпиской о невыезде.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>