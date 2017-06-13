Медики начали выписывать из больниц пострадавших в ДТП в Томской области

ТОМСК, 13 июн — РИА Новости. Трое детей-пассажиров рейсового автобуса Томск-Парабель, который перевернулся на трассе в Томской области в понедельник, готовятся к выписке из больницы; еще двое несовершеннолетних остаются в медучреждениях, их состояние стабильное, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. По предварительным данным, 24 человека пострадали, 17 пассажиров были доставлены в больницы. В результате ДТП погиб пятимесячный ребенок.

"После ДТП в больницах Томской области остаются 17 пострадавших. Из них в Молчановскую районную больницу госпитализированы пять человек, девять — в больницу Колпашева, в областной клинической больнице находятся три человека. Среди пациентов пять детей, трое из них сегодня готовятся к выписке из Колпашевской районной больницы. У двоих оставшихся ребятишек состояние стабильное, средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник вертолет санавиации доставит двоих пациентов из больницы Колпашева в областную клиническую больницу Томска.