Минсельхоз Забайкалья материально поддержит пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Коллектив работников Минсельхоза Забайкальского края перечислит однодневный заработок в фонд поддержки пострадавших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По данным властей, об этом во вторник заявил на заседании краевого правительства министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов.

"Сегодня утром наш коллектив – это 1200 человек – принял решение о материальной поддержке пострадавших во вчерашней трагедии", — сказал он.

Кузьминов пояснил, что будут перечислены средства в размере однодневной заработной платы.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поддержала инициативу работников ведомства и поблагодарила их.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По данным Минздрава Забайкальского края, в настоящее время из 51 пассажира, находящихся в салоне перевернувшегося автобуса, 35 получили ранения, 14 человек погибли, в том числе водитель, двое отказались от госпитализации. Во вторник в память о погибших в регионе объявлен день траура.