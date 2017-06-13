На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5 километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выброс пепла на вулкане Ключевской был зафиксирован во вторник утром по местному времени. Его высота составила до 5000 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4750 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом направления ветра пепловое облако распространилось в западном, юго-западном направлении от вулкана вглубь полуострова, минуя населённые пункты. В МЧС организован постоянный мониторинг за обстановкой.

"Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Однако международные трассы движения воздушных судов в районе исполина не проходят", — добавили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры к вулкану. В настоящее время организованных групп туристов в районе Ключевского нет.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.