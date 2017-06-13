На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5 километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что с учетом направления ветра пепловое облако распространилось в западном, юго-западном направлении от вулкана вглубь полуострова, минуя населённые пункты. В МЧС организован постоянный мониторинг за обстановкой.
Отмечается, что туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры к вулкану. В настоящее время организованных групп туристов в районе Ключевского нет.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.