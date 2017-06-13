Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в два раза

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла со 180 до 430 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"На утро 13 июня в республике проводятся работы по тушению 16 лесных пожаров на общей площади менее 430 гектаров. Из них пять очагов локализовано в Бичурском, Закаменском, Муйском, Тарбагатайском районах на площади более 200 гектаров. На данный момент ведется их дотушивание. Еще 11 очагов действует на площади менее 230 гектаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Закаменском районах", — говорится в сообщении.
На тушении работает 396 пожарных и 72 единицы техники.