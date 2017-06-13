Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в два раза

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла со 180 до 430 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

За сутки потушено три очага на площади более 40 гектаров. Ранее ведомство сообщало, что на утро понедельника в республике действует девять пожаров на площади 180 гектаров.

"На утро 13 июня в республике проводятся работы по тушению 16 лесных пожаров на общей площади менее 430 гектаров. Из них пять очагов локализовано в Бичурском, Закаменском, Муйском, Тарбагатайском районах на площади более 200 гектаров. На данный момент ведется их дотушивание. Еще 11 очагов действует на площади менее 230 гектаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Закаменском районах", — говорится в сообщении.

На тушении работает 396 пожарных и 72 единицы техники.