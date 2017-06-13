В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла более чем в 600 раз

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла за три дня праздничных выходных с 3 до 1,9 тысячи гектаров, сообщило во вторник региональное министерство природных ресурсов.

"По состоянию на 08.00 13 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует семь лесных пожаров в Агинском, Акшинском, Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Курорт-Дарасун, Усть-Иля, Черемхово, Ульхун-Партия, Букукун, Новопавловка, Харагун на общей площади 1920 гектаров, покрытой лесом 1890 гектаров. Кроме того, три лесных пожара в Нерчинском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Зюльзя, Малета, Загарино локализованы на общей площади 34 гектара", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что днем в пятницу в крае был зафиксирован один пожар на площади три гектара. Основной причиной действующих лесных пожаров в крае является человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет.

На тушении работают 283 человека и 60 единиц техники. За сутки потушено 16 пожаров на площади чуть более 321 гектар.